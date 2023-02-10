القضاء يتسلم طلبًا نيابيًا لتحديد معايير تصنيف

2023/02/10 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تسلمت رئاسة مجلس القضاء الاعلى، طلبا نيابيا لتحديد المعايير والاليات التي يتم من خلالها تحديد وتصنيف المحتويات المسيئة والهابطة من غيرها.

وبحسب كتاب موجه من النائب فاطمة العيساوي إلى مجلس القضاء الاعلى واطلعت عليه "بغداد اليوم"، فلقد اكدت العيساوي ضرورة تحديد المعايير ليتم تمييز المحتويات المسيئة عن غيرها، وليتم تجنبها واستخدامها من قبل المواطنين، وكذلك تجنب التعسف في الاخبار او المحاسبة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات بتحديد المعايير التي يتم على اساسها تصنيف المحتوى المسيء من عدمه، لكي لايقود الى كبت الحريات واعتقال المواطنين وفقا للاخبار الذي يقدم من قبل مواطنين اخرين.

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