السوداني يعزي برحيل وزير الزراعة الأسبق

2023/02/10 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، تعازيه برحيل وزير الزراعة الأسبق علي حسين البهادلي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تقدم بخالص التعزية وعميق المواساة، برحيل وزير الزراعة الأسبق علي حسين البهادلي، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون".

وأضاف السوداني في تعزيته بحسب البيان" أصدق العزاء لذوي الراحل ومحبّيه، ومعارفه وزملائه كافة، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

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