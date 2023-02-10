2023/02/10 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بتقديم الدعم الانساني لإغاثة الناجين من زلزال سوريا.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "الوزارة باشرت بإرسال قافلة من المساعدات الإنسانية والاغاثية والتي ضمت عدداً من المواد الغذائية والإغاثية، وبمجموع (42) شاحنة، مضاف إلى الجهد الجوي الذي قدمته الوزارة سابقاً في فتح جسر جوي تضمن (24) رحلة جوية، لنقل المساعدات وإعادة العائلات العراقية الناجية من الزلزال".

واضاف البيان، "اشرف على تنفيذ التوجيهات كل من وزير الدفاع، ثابت العباسي، ورئيس لجنة الإغاثة العراقية في وزارة الخارجية، اسامة الرفاعي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يوجه بإرسال مساعدات الى سوريا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يوجه بإرسال مساعدات الى سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).