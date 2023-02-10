الأمن الوطني في نينوى يلقي القبض على 3 متهمين يسيئون إلى الذوق العام

2023/02/10 | 21:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الأمن الوطني، الجمعة، القبض على 3 متهمين يسيئون إلى الذوق العام في نينوى.

وال الجهاز في بيان “ألقى جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى وبناءً على مذكرات قضائية القبض على (3) متهمين يقومون بالنشر والترويج لمقاطع فيديو ذات محتوى يُسيء إلى الذوق والآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي”.واضاف البيان “جرى تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون”.

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