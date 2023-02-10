2023/02/10 | 22:13 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة من CTM أن سائقي السيارات الكنديين هم من بين الأسوأ في العالم.نظر خبراء التأمين في الدراسة إلى عوامل مثل مستويات المرور، وقوانين القيادة، والحدود المسموح بها من الكحول في الدم، ونوعية الطرق وعدد الوفيات الناجمة عن حركة المرور على الطرق في كل بلد.وفقا للدراسة، تحتل كندا المرتبة التاسعة بين الدول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كندا ودولة عربية قائمة البلدان التي تملك أسوأ السائقين في العالم شبكة القيقب الدولية.

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