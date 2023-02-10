2023/02/10 | 22:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 34vTBm4guKM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكومة السوداني تبحث في واشنطن عن "الفرصة الاخيرة" لإنقاذ الدينار العراقي | اخبار التاسعة 2023/2/10) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حكومة السوداني تبحث في واشنطن عن "الفرصة الاخيرة" لإنقاذ الدينار العراقي | اخبار التاسعة 2023/2/10) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).