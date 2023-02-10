مستشار السوداني يتحدث عن

2023/02/10 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، محمد النجار، اليوم الجمعة، عن وجود فكر اقتصادي جديد تتبناه الحكومة، واصفا العراق بـ"جوهرة للمستثمرين".

وقال النجار في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان "اللقاءات التي أجراها الوفد العراقي الذي وصل، الأربعاء، إلى واشنطن، تركزت على ما وصفه بـ"الفكر الاقتصادي الجديد للحكومة العراقية"، مبيناً أن "الشركات الأميركية التي التقى بها الوفد "لديها اهتمام للاستثمار في العراق".

واضاف النجار، ان "العراق والولايات المتحدة ترتبطان باتفاق استراتيجي لا يزال كثير من بنوده (غير مفعلة بالشكل الصحيح)، ولفت الى ان "بغداد وواشنطن يرغبان بزيادة حجم الاستثمارات في مجالات الطاقة والكهرباء والتكنولوجية والزراعة، وفي مجال الإنتاج الغذائي".

وتابع، إن "الزيارات التي أجراها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لدول الجوار والدول الأوروبية تأتي في سياق تنفيذ السياسة الجديدة التي تركز على "الارتباطات الاقتصادية التي تنفع جميع الأطراف" وتؤدي إلى استعادة العراق "دوره الاستراتيجي في هذا المجال".

فيما وصف العراق بأنه "جوهرة للمستثمرين"، كونه "الدولة الوحيدة التي لا تحتاج إلى دراسات جدوى لمعرفة ما إذا كان المشروع سينجح أم لا، لأن الفرصة مواتية".

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