محافظ البنك المركزي: اتخذنا حزمة من الإجراءات لإصلاح القطاع المصرفي العراقي

2023/02/10 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد محافظ البنك المركزي علي محسن اسماعيل اليوم الخميس خلال لقائه المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اتخاذ البنك اجراءات لاصلاح القطاع المصرفي ضمن المعايير الدولية ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، فيما اكد مدير النقد الدولي تقديم الدعم الفني للبنك المركزي العراقي.

وذكر البنك المركزي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن المحافظ علي محسن اسماعيل التقى المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محي الدين، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة الاقتصاد العراقي والسياسة النقدية، فضلاً عن سبل تطوير القطاع المصرفي العراقي.

من جانبه، قال اسماعيل إنّ "البنك المركزي العراقي اتخذ حزمة من الإجراءات لإصلاح القطاع المصرفي العراقي، وتطوير عمله بما ينسجم والمعايير الدولية، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على التجارة الدولية للعراق والاقتصاد الوطني".

وأضاف أنّ "البنك المركزي يواصل إجراءاته في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال اتخاذه مجموعة من القرارات التي تدعم تلك الإجراءات، بما انعكس إيجاباً على تصنيفات العراق في هذا المجال".

بدوره، أكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محي الدين أنّ "صندوق النقد الدولي مستمر في تقديم الدعم الفني للبنك المركزي العراقي في مختلف المجالات".

يشار إلى أنّ "معالي محافظ البنك المركزي، يزور حالياً واشنطن بضمن وفد حكومي رسمي، لأجل بدء المباحثات الرسمية مع البنك الفيدرالي الأمريكي".

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