2023/02/10 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

كشفت منظمة المبادرة الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة اليوم الجمعة، عن فقدان العراق ما يزيد عن سبعة مليون لتر يوميا من الوقود نتيجة لعمليات التهريب التي تستغل الأسعار الرخيصة والمدعومة للوقود في داخل العراق مقارنة بدول الجوار.

وقالت المنظمة عبر تقرير رسمي ترجمته (بغداد اليوم)، ان "عمليات تهريب النفط وعلى الرغم من انها ليست بالجديدة، الا انها "تصاعدت بحدة" في فترة السنوات الأخيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات الربح وذلك تراجع حدة الإجراءات الأمنية داخل إقليم كردستان الذي وصفته بانه "المعبر الرئيس لتهريب النفط الى خارج العراق".

المنظمة وصفت حكومة إقليم كردستان العراق بانها تعمل في "منطقة رمادية" بتجارتها النفطية وخصوصا بعد قرار القضاء العراقي منعها من تصدير واردات البلاد دون العودة الى الحكومة المركزية في بغداد، مؤكدة ان "تصرفات حكومة إقليم كردستان العراق واستمرار تهريب النفط العراقي عبرها "قاد لاضعاف السيادة العراقية وتقويض جهود الخدمات العامة"، بحسب وصفها.

يشار الى ان العراق خسر نحو 130 مليار دولار امريكي منذ عام 2003 وحتى اليوم نتيجة لعمليات تهريب النفط بحسب ما كشفت وزارة النفط، على حد تعبير الشبكة، متهمة حكومة إقليم كردستان بانها احد اهم بوابات تهريب النفط العراقي الى الخارج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة دولية: سبعة مليون لتر من النفط تهرب عبر كردستان يوميا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة دولية: سبعة مليون لتر من النفط تهرب عبر كردستان يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).