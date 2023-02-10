أكاديمي إماراتي يحذف تغريدة

2023/02/10 | 22:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذف أستاذ العلوم السياسية الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، تغريدة تحدث فيها عن "انتهاء دور الرباعي العربي"، قائلا إن مسح تغريدة أزعجت من "تحترمه وتقدره" يعتبر "فضيلة من الفضائل".

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