تعليق حكومي حول فتح تركيا لسدودها المائية تجاه العراق بعد الزلزال

2023/02/10 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الموارد المائية اليوم الجمعة، انها تتابع أي زيادات او اطلاقات مائية قادمة من تركيا ومستعدة لخزنها، وذلك بعد انباء عن قيام الجانب التركي بفتح السدود وتقليل كميات المياه المخزونة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تداولت العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الأجتماعي أنباء عن قيام الجارة تركيا بفتح سدودها على اثر الهزات الأرضية التي حدثت في تركيا وسوريا وكأجراء احترازي من قبلهم".

واضافت أنها "تتابع هذه الأنباء بشكل جدي ولم تؤشر الوزارة لحد الآن أي زيادة ملحوظة في محطات القياس الرئيسية على نهري دجلة والفرات".

وأكدت الوزارة أن "وضع سدودنا وخزاناتنا مطمئن جداً نؤكد ايضاً بان لدينا فراغات خزنية كافية لإستقبال اي كميات مياه قد ترد من الجارة تركيا وبأستطاعتنا خزنها بشكل آمن".

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