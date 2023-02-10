بموسمه الثالث.. بغداد تحتضن مؤتمر صناعة المشاريع الدولي

2023/02/10 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أقيم في بغداد مساء اليوم الجمعة، المؤتمر الدولي لصناعة المشاريع بموسمه الثالث.

وحضر المؤتمر الذي حمل شعار "دعم الطاقات الشبابية للرجل والمرأة"، مدير وكالة "بغداد اليوم" المهندس سيف الهاشمي بدعوة مباشرة من رئيسة منظمة "زهرة الشرق" المتمثلة بالدكتورة (زينب البياتي).

كما وحضر وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار الدكتور عماد جاسم والنائب نهال الشمري والأكاديمي الشاعر محمد حسين آل ياسين ومسؤول إعلام كلية التراث الأستاذ رعد المشهداني بجانب نخبة من الاكاديميين ورواد الاعمال واصحاب المشاريع والصحفيين والمؤثرين وصناع المحتوى.

ويهدف المؤتمر الى دعم الافكار والطاقات والمشاريع الشابة لاسيما مشاريع تمكين المرأة والتي من شأنها تنمية الاقتصاد العراقي ورفده بالدماء الجديدة والفتية.

هذا وتخلل المؤتمر فعاليات مختلفة تنوعت بين اقامة معرض للصور ووصلات فنية شعرية وعرض مسرحي، فضلا عن عرض مسيرة بعض من رواد المشاريع العراقية الناجحة.

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