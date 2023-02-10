الاستخبارات تخصص رقماً ساخناً للابلاغ عن التهريب والتلاعب بالدولار

2023/02/10 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وكالة وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعة، بياناً يحذر المواطنين من التعامل مع المضاربين والمتلاعبين بأسعار الصرف.

ودعت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، الى "توخي الحيطة والحذر والابلاغ عن عصابات تهريب العملة والمضاربين والمتلاعبين بأسعار الصرف والحوالات غير الرسمية واصحاب محال الصيرفة غير الملتزمين بالسعر الرسمي، عبر الخط الساخن والمجاني (144)".

واضاف البيان، ان " لا تعامل الا مع السعر الرسمي لصرف الدولار، الذي حدده البنك المركزي وصادق عليه مجلس الوزراء".

يذكر ان مجلس الوزراء كان قد صادق على تغيير سعر الصرف الرسمي من (1445 الى 1300) بعد اقتراح قدمه البنك المركزي في اطار اصلاحاته للسياسة المالية للعراق.

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