2023/02/10 | 23:20 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: KKptjZ2lZQo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الجمهورية: رئيس الوزراء لديه الصلاحية الكاملة في اجراء تغيير لبعض الوزراء) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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