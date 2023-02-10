الموارد توضح بشأن أنباء فتح تركيا سدودها جراء الهزات الأرضية

2023/02/10 | 23:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت وزارة الموارد المائية، بشأن الأنباء التي تتحدث حول قيام تركيا بفتح سدودها جراء الهزات الارضية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن ” العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الأجتماعي تداولت أنباء عن قيام الجارة تركيا بفتح سدودها على اثر الهزات الأرضية التي حدثت في تركيا وسوريا وكأجراء احترازي من قبلهم”.وأضافت، أنها تتابع هذه الأنباء بشكل جدي ولم تؤشر الوزارة لحد الآن أي زيادة ملحوظة في محطات القياس الرئيسية على نهري دجلة والفرات ، مبينة انه بالوقت الذي نؤكد فيه بأن وضع سدودنا وخزاناتنا مطمئن جداً نؤكد ايضاً بان لدينا فراغات خزنية كافية لإستقبال اي كميات مياه قد ترد من الجارة تركيا وبأستطاعتنا خزنها بشكل آمن.

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