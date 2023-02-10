نائب: سنتجاوز تذبذب اسعار النفط عند تحديد سعر البرميل في الموازنة

2023/02/10 | 23:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، ان وزارة المالية ستتجاوز التذبذب الحاصل في اسعار النفط العالمية عند تحديد سعر برميل النفط في الموازنة.

وقال سليمان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تذبذب اسعار النفط العالمية وعدم استقرارها يعد احد العوامل والمعوقات امام الموازنة اذ ينبغي ان تؤخذ بنظر الاعتبار قبل المضي بالموازنة”.

واضاف ان “هناك امكانية للاستفادة من الدول المنتجة للنفط والمجاورة للعراق من اجل تحديد سعر النفط في الموازنة خصوصا ان نفط العراق يقاس على سعر خام برنت والنفوط الاخرى في الدول القريبة للعراق”.

وبين ان “هناك تذبذب كبيرة في اسعار الخام، وبامكان الخبراء العراقيين التعامل مع الاسعار والمتغيرات الحاصلة، ومن المتوقع ان وزارة المالية ستتجاوز هذا التذبذب في المرحلة المقبلة في تحديد سعر برميل النفط في الموازنة”.

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