الجيش الأميركي يسقط

2023/02/10 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسقطت الولايات المتحدة بناء على أوامر من الرئيس، جو بايدن، "جسما حلق على علو مرتفع" فوق ألاسكا، على ما أفاد ناطق باسم البيت الأبيض، الجمعة، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل حول طبيعته أو مصدره.

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