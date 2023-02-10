2023/02/10 | 23:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد مدرب نادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، اليوم الجمعة، أن فريقه سيلعب بكامل إمكانياته من أجل الفوز بلقب كأس العالم للأندية.وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: “نحترم الهلال كثيرا، فهو فريق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنشيلوتي عن مواجهة الهلال في نهائي كأس الأندية: متعطشون للفوز المركز الخبري الوطني.

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