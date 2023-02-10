2023/02/10 | 23:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن عمليات تهريب العملة والتلاعب باسعار صرف الدولار.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أنه “تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تخصص خطاً ساخناً للإبلاغ عن تهريب العملة والتلاعب بالاسعار المركز الخبري الوطني.

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