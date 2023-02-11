2023/02/11 | 00:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: وجه مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعة، طلبا بوقف...

ظهرت المقالة الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري للنار في سوريا لتسهيل إيصال المساعدات لضحايا الزلزال أولاً على المسلة.

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