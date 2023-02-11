2023/02/11 | 00:02 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تعلق على أنباء فتح السدود التركية بتأثير الزلازل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/11 | 00:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تعلق على أنباء فتح السدود التركية بتأثير الزلازل) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تعلق على أنباء فتح السدود التركية بتأثير الزلازل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).