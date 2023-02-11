تفاهمات أمريكية عراقية في واشنطن بشأن مكافحة غسيل الأموال ومراقبة التحويلات

2023/02/11 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ – ‬بغداد‭ -‬الزمان أبلغ‭ ‬الجانب‭ ‬الامريكي‭ ‬الوفد‭ ‬العراقي‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين،‭ ‬بضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمعايير‭ ‬المالية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬المباحثات‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وتأكيد‭ ‬الالتزام‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وبغداد،‭ ‬بإجراءات‭ ‬مكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭.‬ وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬حكومية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ان‭ ‬الإجراءات‭ ‬الحكومية‭ ‬مستمرة‭ ‬لتحقيق‭ ‬المعايير‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬التحويلات‭ ‬وملاحقة‭ ‬الفاسدين‭.‬ وجاء‭ […]

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