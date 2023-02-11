البرلمان‭ ‬العربي‭..‬الكيان‭ ‬المصطنع‭ ‬

2023/02/11 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ اذا‭ ‬كانت‭ ‬البرلمانات‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬تراوح‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬نفوذ‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬زعامات‭ ‬او‭ ‬حكومات،‭ ‬فإن‭ ‬وجود‭ ‬هذا‭ ‬التشكيل‭ ‬الغريب‭ ‬المسمى‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬الا‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬التزيين‭ ‬الشكلي‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬ينتج‭ ‬عنها‭ ‬سوى‭ ‬بعض‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬الاحداث‭ ‬المتفاقمة،‭ ‬ولعل‭ ‬حصة‭ ‬إسرائيل‭ ‬ستتناقص‭ ‬من‭ ‬الادانات‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ […]

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