2023/02/11 | 00:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام اذا كانت البرلمانات في الدول العربية تراوح تحت سقف نفوذ السلطة التنفيذية الأكبر من زعامات او حكومات، فإن وجود هذا التشكيل الغريب المسمى البرلمان العربي لن يكون الا زيادة في حالات التزيين الشكلي التي لا ينتج عنها سوى بعض البيانات في الاحداث المتفاقمة، ولعل حصة إسرائيل ستتناقص من الادانات التي تصدر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العربي..الكيان المصطنع ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العربي..الكيان المصطنع ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العربي..الكيان المصطنع ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).