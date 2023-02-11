تعليق‭ ‬أمريكي‭ ‬جزئي‭ ‬للعقوبات‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬والأسد‭ ‬يزور‭ ‬الجرحى‭ ‬في‭ ‬حلب

2023/02/11 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تطلب‭ ‬تمويلاً‭ ‬لمساعدة‭ ‬874‭ ‬ألف‭ ‬متضرر‭ ‬ودمشق‭ ‬تجيز‭ ‬عبور‭ ‬الإغاثة‭ ‬الى‭ ‬ادلب دمشق‭- ‬روما‭ – ‬جنيف‭ – ‬الزمان‭ ‬ طالب‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ب»وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لتسهيل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات فيما‭ ‬طلب‭ ‬برنامج‭ ‬الغذاء‭ ‬العالمي‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومقره‭ ‬روما‭ ‬الجمعة،‭ ‬77‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لمساعدة‭ ‬874‭ ‬ألف‭ […]

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