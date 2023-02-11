2023/02/11 | 00:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأمم المتحدة تطلب تمويلاً لمساعدة 874 ألف متضرر ودمشق تجيز عبور الإغاثة الى ادلب دمشق- روما – جنيف – الزمان طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ب»وقف فوري لإطلاق النار» في سوريا لتسهيل إيصال المساعدات فيما طلب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ومقره روما الجمعة، 77 مليون دولار لمساعدة 874 ألف […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق أمريكي جزئي للعقوبات على سوريا والأسد يزور الجرحى في حلب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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