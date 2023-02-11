شرطة كركوك تعتقل حارق أحد مقرات حزب بارزاني

2023/02/11 | 00:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة كركوك : يلقي القبض على منفذ جريمة حرق احدى مقرات الحزب الديمقراطي ========================== بأشراف مباشر من قبل قائد شرطة كركوك فريق العمل في مكافحة الاجرام برئاسة مدير مكافحة الاجرام يلقي القبض على منفذ جريمة حرق احدى مقرات الحزب الديمقراطي في كركوك وتبين بانه قاصر ومختل عقلياً بعد ان تم متابعته عبر كامرات المراقبة وتم […]

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