البيت الأبيض يعلن إسقاط

2023/02/11 | 00:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر الجيش بإسقاط ما وصفه بأنه "جسم" حلق على ارتفاع عال فوق ولاية ألاسكا.

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