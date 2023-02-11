شاهد بالفيديو.. السوداني: ما تحتاجه الحكومة العراقية من الولايات المتحدة الأميركية هو تبادل المعلومات الاستخبارية

2023/02/11 | 00:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: meszy_CV1J4

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