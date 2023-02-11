شاهد بالفيديو.. فرج: أمريكا وضعت شروطاً لمنع تدفق الدولار إلى دول عليها عقوبات

2023/02/11 | 01:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eKZ5KDocPy4

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