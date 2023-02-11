إيران تفرج عن معارض مضرب عن الطعام أصيب بهزال شديد

2023/02/11 | 01:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القضاء الإيراني إنه أفرج اليوم الجمعة عن فرهاد ميثمي، المعارض المعتقل المضرب عن الطعام، بعد أسبوع من تحذير أنصاره من احتمال وفاته.

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