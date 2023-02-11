2023/02/11 | 01:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بات مهاجم منتخبنا الوطني لكرة القدم آسو رستم، متاحاً للعب مع فريقه الشرطة.وقال مدير إعلام نادي الشرطة حسين الخرساني لـ”ايرث نيوز” إن “اللاعب آسو رستم بات متاحاً لاعب مع الشرطة بشكل رسمي ابتداً من مباراة الغد أمام كربلاء”.وبين الخرساني، أن “رستم حصل على بطاقة الاستغناء المؤقتة لحين البت بشكواه ضد نادي […]

ظهرت المقالة رسمياً..



آسو رستم متاح للعب مع الشرطة أولاً على ايرث نيوز.

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