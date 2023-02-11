2023/02/11 | 01:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: كشفت مصادر عن اعتقال مدير مصرف عراقي بتهمة تهريب ملايين الدولارات...

ظهرت المقالة انباء عن اعتقال مدير مصرف بتهمة تهريب ملايين الدولارات خارج العراق بفواتير مزورة أولاً على المسلة.

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