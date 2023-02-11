الداخلية تنعى ضابطاً استشهد اثناء مطاردة احد المجرمين في المثنى

2023/02/11 | 01:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نعت وزارة الداخلية، ضابط برتبة ملازم أول استشهد اثناء مطاردة أحد المجرمين المطلوب للقضاء في محافظة المثنى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "مازالت الدماء الزاكيات لرجال وزارة الداخلية تروي تراب هذا الوطن الطاهر، وهم يطاردون عناصر الجريمة المنظمة والعصابات الإرهابية، فببالغ الحزن والأسى تنعى وزارة الداخلية الشهيد البطل الملازم الأول (عبد الله كامل براك) المنسوب الى مديرية إجرام المثنى اثناء مطاردة احد المجرمين المطلوب وفق قضايا جنائية مختلفة في محافظة المثنى."

وتابعت، "إننا في الوقت الذي ننعى هذا الضابط الشجاع ، نؤكد ان وزارة الداخلية ستواصل العمل من أجل دحر الإرهاب والجريمة بمختلف صورها ولن يثنيها اي شيء عن ذلك".

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