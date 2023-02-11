المؤسسات الخيرية الدولية في كندا تنتظر الميزانية الفيدرالية بقلق، تعرف على الأسباب

2023/02/11 | 02:03 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتظر قطاع المعونة الكندي بقلق الميزانية الفيدرالية لهذا الربيع وسط مخاوف من تخفيضات التمويل التي قد تتطلب إغلاق المشاريع في الخارج.قال لويس بيلانجر، الذي تدافع مجموعته Bigger Than Our Borders نيابة عن المؤسسات الخيرية الكندية الكبرى: “هذا الافتقار إلى القدرة على التنبؤ يثير القلق في هذا القطاع”.“المستقبل غير مؤكد لكثير من المنظمات العاملة […]

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