2023/02/11 | 02:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور الرئيس الأميركي، جو بايدن، بولندا في الفترة من 20 إلى 22 فبراير، قبيل الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن سيزور بولندا في الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن سيزور بولندا في الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).