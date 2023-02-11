شاخوان عبدلله يدين حرق مقر لحزب بارزاني في كركوك ويوجه طلباً للسوداني

2023/02/11 | 02:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دان شاخوان عبدلله النائب الثاني لرئيس البرلمان، اليوم الجمعة، حادثة إحراق أحد مقرات الديمقراطي الكردستاني في كركوك.وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب الثاني لرئيس البرلمان، تلقته ايرث نيوز: “ندین وبأشد العبارات جريمة إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة كركوك، ونعتبرها إعتداء متعمدا من قبل بعض الجهات التي تحاول زعزعة السلم المجتمعي، وإن […]

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