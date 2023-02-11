مهمتهم كشف عيوب أنظمة الشركات.. برنامج عالمي يجتذب

2023/02/11 | 03:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضمت مجموعة من القراصنة "الأخلاقيين" المقيمين في أوستن بولاية تكساس الأميركية إلى برنامج عالمي للكشف عن عيوب البرامج، وفق ما نقل موقع "أكسيوس".

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