2023/02/11 | 03:34 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسرائيل تهدد بقصف أي معدات إيرانية ترسل لسوريا تحت "غطاء المساعدات الإنسانية" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/11 | 03:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تهدد بقصف أي معدات إيرانية ترسل لسوريا تحت "غطاء المساعدات الإنسانية") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل تهدد بقصف أي معدات إيرانية ترسل لسوريا تحت "غطاء المساعدات الإنسانية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).