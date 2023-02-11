2023/02/11 | 04:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، أن السلطات الإيرانية أطلقت سراح الأكاديمية الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه من سجن إيفين سيئ السمعة في طهران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باريس: طهران أطلقت سراح أكاديمية فرنسية إيرانية من سجن إيفين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باريس: طهران أطلقت سراح أكاديمية فرنسية إيرانية من سجن إيفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).