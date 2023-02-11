"الخوذ البيضاء": انتهاء عمليات البحث عن ناجين من الزلزال في سوريا

2023/02/11 | 05:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة "الخوذ البيضاء" السورية التطوعية المعروفة باسم "الدفاع المدني السوري" (غير حكومية)، الجمعة، انتهاء عمليات البحث عن ناجين من الزلزل الذي ضرب البلاد وتركيا، الاثنين، في مناطق سيطرة المعارضة في شمال وشمال غرب سوريا.

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