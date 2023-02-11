الزلزال كاختبار مصيري للسوريين

2023/02/11 | 05:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت النية قبل أيام أن أكتب عن أهمية معاني الحب السامية في حياتنا تزامناً مع احتفاليته العالمية السنوية(الفالانتين) التي تحل بعد ثلاثة أيام، لما تواجهه هذه الاحتفالية كل عام من حملات مضادة وفتاوى تحريم لا تتوقف بشأنها.

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