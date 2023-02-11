صحيفة تكشف

2023/02/11 | 06:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يملك أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استراتيجية في محاولته شراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، حسبما أفادت به صحيفة "الغارديان".

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