مسؤول أمريكي يزور قطر والسعودية لمناقشة جهود مكافحة الإرهاب

2023/02/11 | 07:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن القائم بأعمال النائب الأول لمنسق مكتب مكافحة الإرهاب، كريستوفر لاندبرغ، سيسافر إلى قطر والمملكة العربية السعودية في الفترة من 11 إلى 16 فبراير/ شباط الجاري.

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