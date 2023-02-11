لمناقشة 3 أولويات.. وفد أميركي رفيع يزور الرياض

2023/02/11 | 08:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك وفد حكومي أميركي رفيع المستوى في اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة قضايا أمنية مهمة.

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