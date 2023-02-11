حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا ترتفع وهزات أرضية تضرب منذ الصباح

2023/02/11 | 08:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم السبت، أن هزات أرضية ضربت ولايات كهرمان ماراش وملاطية وأديامان وغازي عنتاب.

وذكرت الإدارة في بيان، أن "هزات أرضية ضربت ولايات كهرمان ماراش وملاطية وأديامان وغازي عنتاب".

واضافت أن "عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 20318 والجرحى إلى 80088".

وفي وقت سابق، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلازل جنوبي تركيا إلى 19 ألفا و875 ضحية، فيما بلغت الإصابات 79 ألفا و717 شخصًا.

واشارت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، في بيان تناقلته وسائل اعلام تركية وتابعته (بغداد اليوم)، إلى "وقوع 1509 هزات ارتدادية عقب الزلزالين، مؤكدة إجلاء 75 ألفًا و780 شخصًا من المتضررين من الولايات العشرة المنكوبة".

وذكرت أنها ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية والهلال الأحمر أرسلوا 137 ألفًا و973 خيمة ومليونًا و507 ألفًا و494 بطانية إلى مناطق الزلزال، مؤكدة نصب 97 ألفًا و973 خيمة عائلية حتى الآن.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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