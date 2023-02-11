الخارجية تكشف تفاصيل اجتماع الوفد العراقي مع غرفة التجارة الأميركية

2023/02/11 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات للشركات الاستثمارية في العراق، فيما أشار إلى أن أولويات الحكومة العراقية تتركز على بناء الاقتصاد وتقديم الخدمات وتطوير القطاع الخاص.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن "غرفة التجارة الأميركية استضافت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين والوفد المرافق له"، مشيراً إلى أنها "نظمت اجتماعاً موسعاً لمجلس الأعمال الأميركي العراقي الذي ضمَّ مجموعة كبيرة من الشركات الأمريكية المختصة في مختلف المجالات".

وأكد رئيس المجلس، ستيف لوتس، على "أهمية العراق والفرص الاستثمارية المتوفرة فيه والتأكيد على مشاركة الشركات الأمريكية في الاستثمار وصورة تعزيز وتكثيف التعاون المشترك في مختلف القطاعات".

بدوره أوضح الوزير في كلمته أثناء الجلسة أن "العراق منفتح على الشركات الأجنبية وتقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في مختلف المجالات، والتركيز على أهمية التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية في الجانب الاقتصادي مع الولايات المتحدة".

وتابع: "حيث سبق أن قدم الجانب الأمريكي المساعدة والدعم في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على عصابات داعش الإرهابية، والآن نطمح لبناء وتطوير الاقتصاد العراقي والانتقال الى مرحلة التعاون الاقتصادي"، مبيناً أن "الغاية من زيارة واشنطن هي تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية".

وأكد أن "أولويات الحكومة العراقية تتركز على بناء الاقتصاد وتقديم الخدمات وتطوير القطاع الخاص ورفع مستوى الدخل للمواطن العراقي"، مبيناً أن "الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط بشكل كبير وأن مخاطر الاعتماد على النفط من خلال الأسعار العالمية تتطلب تنويع المصادر والموارد والاستثمار في مختلف القطاعات، وأهمية التركيز على قطاع الغاز واستخراجه وأن يكون العراق دولة ذات اكتفاء واعتماد ذاتي في قطاع الطاقة وعلى وجه الخصوص في الغاز والكهرباء".

واستعرض الوزير الخطوات المتخذة "لتنفيذ الربط الكهربائي مع الأردن والمملكة العربية السعودية، كما بين أهمية الاستثمار في مجال القطاع الزراعي وهو قطاع مهم يتضمن فرصاً استثمارية كبيرة بوجود الموارد الأساسية، وكذلك فإن قطاع السياحة يمثل فرصة استثمارية كبيرة للشركات كون العراق يضم العديد من الأضرحة المقدسة والأماكن السياحية، وبالتالي فإن تطوير البنى التحتية ضمن هذا القطاع يحتوي على فرص كبيرة للاستثمار".

وشدد على "الطبيعة الخاصة لهذه الزيارة ذات الطابع الاقتصادي لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة والتجارة وتطوير القطاع المصرفي حيث حرص الجانب الأمريكي على التعاون في هذا الجانب وإبداء الدعم الكامل من خلال مخرجات الاجتماعات الحالية".

وأكد "استعداد الحكومة العراقية لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب الشركات والقطاع الخاص للاستثمار في العراق من خلال خلق آليات قانونية وإدارية شفافة، وكذلك استعرض الجهود الرامية في مكافحة الفساد والاجراءات التشريعية الخاصة بسن قانون النفط والغاز وتطوير واصلاح النظام المصرفي والنقدي القائم".

وأضاف البيان أن "مجموعة من أعضاء الوفد المختصين قدموا استعراضاً للفرص الاستثمارية القائمة والمشاريع المقترحة".

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