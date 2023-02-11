من شكله إلى مصدره.. أسئلة تلف لغز

2023/02/11 | 09:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤولون أميركيون أن جسمًا مجهولًا تم إسقاطه على بعد 10 أميال قبالة ساحل ألاسكا المتجمد بعد ظهر يوم الجمعة، لكن التفاصيل المتوفرة حول الجسم شحيحة.

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