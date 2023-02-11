حين يتفوق فيلم

2023/02/11 | 09:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الفيلم الأميركي قادر بحكم الخبرة في النصوص الهوليودية بخلق المفارقات أن يجترح الضحك والتسلية، لكنه لن يترك أثرا بقدر ما سيترك علامات فارقة من معلومات غير صحيحة"

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