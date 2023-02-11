تغطية زلزال شرق المتوسط.. تركيا تعلن ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 20665

2023/02/11 | 09:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: السبت 11 شباط 2023 تركيا تعلن ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 20665...

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تركيا تعلن ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 20665 أولاً على المسلة.

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