الماليه النيابية بشأن تغيير سعر الصرف: قد يزيد من عجز الموازنة

2023/02/11 | 09:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني استغلت الحكومة الأريحية المالية نتيجة فوائض الريع النفطي، فكانت فرصة لتعيين وتثبيت أكثر من 750 ألف موظف جديد، يأتي هذا في وقت ستكسر فيه موازنة 2023 التي ستصل إلى البرلمان قريباً، […]

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