السفارة العراقيَّة بأنقرة ترسل وفدًا لمدينتي مرسين وأضنة

2023/02/11 | 10:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سفارة جُمْهُوريَّة العراق في أنقرة، اليوم السبت، إرسال وفد إلى مدينتي مرسين وأضنة بعد تلقيها مُناشدات من عائلات عراقيَّة نزحت من المناطق المنكوبة.

وذكر بيان للسفارة أنها “أرسلت اليوم وفدا إلى مَدِينَتَيْ مرسين وأضنة بعد أنَّ تلقت مُناشدات عديدة من عائلات عراقيَّة نزحت من المناطق المنكوبة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق جنوب تركيا يوم الإثنين اَلْمَاضِي”.

وأضاف أن “إرسال الوفد يأتي للوقوف على أوضاعهم ومُتابعتهم أولًا بأول وتقديم أوجه المُساعدة اللازمة للمتضررين منهم، ولتلبية احتياجاتهم اليوميَّة، وللاطمئنان على سلامتهم بعد أنّ تم إخلاؤهم من منازلهم إلى مركز الإيواء في مدينة مرسين”.

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